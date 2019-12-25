Минпросвещения нашло учебник истории, который Путин упомянул в послании

Им оказалось устаревшее пособие 2013 года.

Учебник по истории, который возмутил президента России Владимира Путина слабым отражением событий Сталинградской битвы, используется в российских колледжах. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве просвещения.

В Минпросвещении заявили, что эти учебником оказался книга "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева, 2013 года. В пресс-службе подчеркнули, что в учебных заведениях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы

Однако в Минпросвещении отметили, что во всех проверенных учебниках истории не обнаружились факты искажения истории, которые присутствовали в старых изданиях.

Напомним, что во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что его возмутило, что по написанному в учебниках истории складывается впечатление, что речь в них идет об истории другой страны. В частности он отметил отсутствие достаточной информации, касающейся Сталинградской битвы.

Ранее мы сообщали, что российские школы меняют график работы после объявления длинных майских праздников.

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