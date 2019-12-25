Российские школы меняют график работы после объявления длинный майских праздников

Школы вносят изменения в учебный график из-за того, что дни с 4 по 7 мая объявили дополнительными выходными.

Минпросвещения России сообщило, что школы страны внесут изменения в календарный график после увеличения продолжительности майских праздников. В пресс-службе ведомства сообщили, что на основании указа президента дни с 4 по 7 мая официально объявили выходными.

Все образовательные учреждения вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год, чтобы сохранить целостность образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Ранее в пятницу, 23 апреля, стало известно, что россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту Владимиру Путину продлить праздничные дни. По её словам, это должно помочь в борьбе с коронавирусом. Ранее мы сообщали, что сайты РЖД и Кремля "упали" после сообщения о длинных майских выходных

Фото: pixabay