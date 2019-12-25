Сайты РЖД и Кремля "упали" после сообщения о длинных майских выходных

Несколько сайтов перестали работать после новости о длинных выходных днях в мае.

В пятницу, 23 апреля, произошел сбой в работе нескольких сайтов. Страницы "упали" после сообщения о том, что президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая.

Видимо, люди захотели самостоятельно проверить информацию о выходных. Поэтому были проблемы в работе официального сайта президента и агентства ТАСС.

Кроме того, узнав о длинных выходных россияне, кажется, решили поехать куда-нибудь. Так как сайт РЖД также перестал работать.

К 16.15 по московскому времени, все сайты работают без перебоев.

На совещании с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить выходные дни на майские праздники. Она уточнила, что это необходимо для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться. Ранее разные ведомства упоминали о возможном проблении празднико. Piter.tv сообщал, что в Минтруде рассмотрят возможность продления майских праздников. В том числе речь шла о том, чтобы сделать выходными дни с 4 по 7 мая, которые ранее были рабочими.

Фото: pixabay, скриншот сайта РЖД