В Минтруде рассмотрят возможность продления майских праздников

О точных решениях будет известно позднее.

Министерство труда России рассматривает возможность продления майских праздников. Об этом заявил "РИА Новости" глава ведомства Антон Котяков.

Но, по его словам, точных решений в министерстве пока не приняли.

Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли. Антон Котяков, глава Роструда

Напомним, ряд СМИ информировали, что майские выходные дни могут продлить из-за распространения COVID-19. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассмотрение такого вопроса не предусматривалось. Однако в Роструде заявили, что работодатели могут организовать дополнительные оплачиваемые выходные своим подчиненным во время майских праздников.

Ранее СМИ информировали, что авиасообщение с Египтом не откроется как минимум до конца майских праздников.

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