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Роструд напомнил о возможности дополнительных выходных в мае
Сегодня, 9:58
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lesjasap

Роструд напомнил о возможности дополнительных выходных в мае

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Чиновники рассказали, как россияне будут отдыхать на майские праздники.

Роструд напомнил о возможности дополнительных выходных в мае. Информация об этом опубликована в "Российской газете". Специалисты объяснили, что работодатель может предоставить сотруднику дополнительные оплачиваемые выходные дни.

Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы.

пресс-служба Роструда

В случае необходимости организации внеочередного выходного работодателю нужно будет в произвольной форме издать локальный нормативный акт. В документе следует указать о том, что такой день будет оплачен сотрудникам.

Напомним, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными. В 2021 году День весны и труда приходится на субботу, поэтому отдыхать граждане РФ будут три дня (с 1 по 3 мая). При этом 30 апреля станет предпраздничным днем, поэтому рабочее время будет сокращено на один час.

День Победы россияне будут праздновать в воскресенье, поэтому выходные продлятся с 8 по 10 мая включительно. А 7 числа сотрудники будут отрабатывать полный рабочий день.

Роструд напомнил россиянам о трехдневной рабочей неделе в феврале.

Фото: Piter.tv

Теги: выходные дни, майские праздники, работа, роструд
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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Мухин Алексей
Сегодня 10:18

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