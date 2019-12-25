Чиновники рассказали, как россияне будут отдыхать на майские праздники.

Роструд напомнил о возможности дополнительных выходных в мае. Информация об этом опубликована в "Российской газете". Специалисты объяснили, что работодатель может предоставить сотруднику дополнительные оплачиваемые выходные дни.

Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. пресс-служба Роструда

В случае необходимости организации внеочередного выходного работодателю нужно будет в произвольной форме издать локальный нормативный акт. В документе следует указать о том, что такой день будет оплачен сотрудникам.

Напомним, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными. В 2021 году День весны и труда приходится на субботу, поэтому отдыхать граждане РФ будут три дня (с 1 по 3 мая). При этом 30 апреля станет предпраздничным днем, поэтому рабочее время будет сокращено на один час.

День Победы россияне будут праздновать в воскресенье, поэтому выходные продлятся с 8 по 10 мая включительно. А 7 числа сотрудники будут отрабатывать полный рабочий день.

Роструд напомнил россиянам о трехдневной рабочей неделе в феврале.

Фото: Piter.tv