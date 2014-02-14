Сокращение рабочей недели произойдет из-за празднования Дня защитника Отечества.

Роструд напомнил россиянам о трехдневной рабочей неделе в феврале. Об этом пишет "Российская газета".

Праздники выпадут на три дня – с 21 по 23 февраля. Рабочий день перенесут с 22-го числа на субботу, 20 февраля. В этой связи, россиян ждет единственная в году шестидневная рабочая неделя. Зато потом им придется работать всего три дня.

Недавно Роструд сообщил, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершается в четверг, 30 декабря.

Ранее Путин высказался по поводу Навального стабилизации обстановки внутри государства.

Фото: pixabay