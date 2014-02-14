Путин: Навального использовали противники России

По словам главы государства, таких граждан оппоненты России использовали в собственных целях, в этом нет ничего нового.

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями российских СМИ заявил, что противники страны всегда использовали для сдерживания государства амбициозных и жаждущих власти людей.

Путин считает, что причина для усиливающейся политики сдерживания в стабилизации обстановки – внутри государства.

Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков – это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны – всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали. Владимир Путин, президент РФ

Политика сдерживания проводилась при усилении государства. По мнению российского лидера, "это второй компонент, для чего используются люди подобного рода". Также Путин напомнил об успех в разработке вооружений и других сферах. Он убежден, что это раздражает властей других стран.

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Видео: Youtube/Россия 24