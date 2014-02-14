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В Китае 16 человек пострадали в аварии в парке аттракционов

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Пострадавших передали в руки медиков, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Китае 16 человек пострадали в аварии в парке аттракционов. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

О происшествии стало известно 14 февраля. В провинции Хунань на юго-востоке Китая произошел сбой в работе аттракциона "Цепочная карусель". Несколько человек доставлены в больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Аттракцион закрыт.

Напомним, что подобный инцидент произошел в июле 2019 года в индийском городе Ахмедабад. Тогда обрушился аттракцион в виде маятника. Погибли два человека. Ещё 27 посетителей получили различные травмы.

Ранее мы сообщили, что панда Жуи из Московского зоопарка нарисовала валентинку.

Видео: Youtube/烏鴉三羽 ·時事評論

Теги: китай, парк аттракционов, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Мировые новости,

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