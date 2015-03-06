В Минпросвещения перечислили критерии оценки поведения школьников

В Минпросвещения РФ перечислили критерии, по которым будут выставляться оценки поведения школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При выставлении оценки за поведение будут учитываться соблюдение учеником не только дисциплины, но также социальные взаимодействия и личностные качества. Кроме того, особое внимание будет уделено учебной активности и активному участию ученика в школьных мероприятиях.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, введение такой оценки позволит повысить прозрачность взаимодействия участников образовательного процесса и поддержать учителя. Он подчеркнул, что системная фиксация фактов несоблюдения школьных требований снизит необоснованные обвинения в адрес педагога.

