National Interest: российская "Дрель" является идеальным оружием

Она предназначена для ликвидации ЗРК, танков и пунктов управления противника.

Военный эксперт The National Interest Питер Сучиу заявил, что российская планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель" является идеальным оружием для уничтожения противника. Об этом пишет "РИА Новости".

Сучиу отметил в своей публикации в NI, что данное оружие является довольно экономичным средством ведения конфликтов низкой интенсивности. "Дрель" предназначена для уничтожения вражеских танков, комплексом ЗРК, а также радиолокаторов и пунктов управления.

Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров. Питер Сучиу, военный эксперт

Публицист также отметил устойчивость "Дрели" к помехам, которые способны создать системы РЭБ противника. По его словам, конструкторы российской бомбы намеренно сделали небольшой радиус действия для того, чтобы эффективно поражать движущиеся цели.

Ранее на Украине состоялись испытания самоходки "Богдан".

Фото: LiveJournal / Сообщество военных блогеров