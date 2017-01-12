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Российские военные получат невидимую авиабомбу
Сегодня, 17:47
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phil_k

Российские военные получат невидимую авиабомбу

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Авиабомбу "Дрель" возьмут на вооружение в 2021 году.

Российская армия в этом году получит авиабомбу "Дрель". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера России Юрия Борисова.

По данным издания, новую авиабомбу практически невозможно распознать с помощью радаров. Борисов заявил, что проведенные испытания доказали полную эффективность "Дрели".

Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов.

Юрий Борисов, вице-премьер России

Также, по словам Борисова, "Дрелью" будут вооружены летательные аппараты оперативно-тактической авиации.

Отметим, авиабомба "Дрель" предназначена для ликвидации бронетехники, ЗРК, а также наземных станций. О ее создании стало известно в 2016 году. 

Ранее мы сообщали, что три пуска "Сармата" в рамках летно-конструкторских испытаний выполнят в 2021 году.

Фото: LiveJournal / Сообщество военных блогеров
 

Теги: авиабомба дрель, армия россии, вице-премьер юрий борисов, российская армия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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