Российские военные получат невидимую авиабомбу

Авиабомбу "Дрель" возьмут на вооружение в 2021 году.

Российская армия в этом году получит авиабомбу "Дрель". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера России Юрия Борисова.

По данным издания, новую авиабомбу практически невозможно распознать с помощью радаров. Борисов заявил, что проведенные испытания доказали полную эффективность "Дрели".

Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Юрий Борисов, вице-премьер России

Также, по словам Борисова, "Дрелью" будут вооружены летательные аппараты оперативно-тактической авиации.

Отметим, авиабомба "Дрель" предназначена для ликвидации бронетехники, ЗРК, а также наземных станций. О ее создании стало известно в 2016 году.

Ранее мы сообщали, что три пуска "Сармата" в рамках летно-конструкторских испытаний выполнят в 2021 году.

Фото: LiveJournal / Сообщество военных блогеров

