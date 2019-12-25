Три пуска "Сармата" в рамках летно-конструкторских испытаний выполнят в 2021 году

Первый полк получит серийные ракеты на вооружение к концу следующего года.

Три пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармата" в рамках летно-конструкторских испытаний выполнят в 2021 году. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.

Первый пуск МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний будет выполнен ориентировочно в третьем квартале сего года по боевому полю на полигоне на Камчатке. источник агентства

Эксперты пояснили, что все три запуска ракеты будут произведены при помощи шахтной пусковой установки космодрома "Плесецк". Возможно, один из них будет происходить на максимальной дальности. В конце 2022 года "Сармат" должен быть поставлен на вооружение в первый полк. Это произойдет по итогам государственных тестов. В Минобороны РФ уже занимаются закупками серийных ракет.

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Фото: Минобороны России