Ранее специалисты проверили МБР на полигоне "Плесецк".

Летно-конструкторские испытания "Сармата" начнутся в ближайшее время. Об этом журналистам "Российской газеты" сообщили собственные источники. Ранее стало известно о том, что МБР успешно завершила стадию бросковых тестов на полигоне "Плесецк".

Напомним, что тяжелая ракета, разработанная в уральском ГРЦ имени Макеева функционирует на жидких компонентах топлива. Она заменит на вооружении шахтные МБР предыдущего поколения. Речь идет о РС-20В "Воеводе" (по классификации НАТО - "Сатане"). Подразделения, имеющие такие ракеты, дислоцируются в Оренбургской области и Красноярском крае.

В "РГ" уточнили, что на Красноярском машиностроительном заводе готовятся к серийному производству новых МБР "Сармат". В районе местного поселка Северо-Енисейский будет располагаться полигон для проведения испытаний ракеты. Данную задачу озвучил на одном из селекторных заседаний в декабре прошлого года Сергей Шойгу.

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Фото: Минобороны России