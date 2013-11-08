Ракета запущена с борта "Адмирала Горшкова".

"Циркон" успешно прошел испытания с надводного носителя. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным агентства, гиперзвуковая ракета была пущена с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", находящегося на вооружении Северного флота. Миссия была организована в рамках летно-конструкторских испытаний.

ЛКИ "Циркона" с использованием фрегата "Адмирал Горшков" успешно завершены. Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в "колышек" (центр условного круга, в который должна попасть ракета). источник агентства

По сообщению специалистов, государственные испытания ракеты с надводного носителя запланированы на май-июнь текущего года. Будет произведено несколько запусков с кораблей. Также в рамках ЛКИ в 2021 году будут протестированы "Цирконы" с борта подводного носителя. Предположительно, с атомной подводной лодки "Северодвинск". Государственные испытания с АПЛ намечены на 2022 год с последующим принятием гиперзвукового оружия на вооружение Минобороны РФ.

Фрегат "Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковую ракету в Баренцевом море.

Фото: Минобороны России