Фрегат "Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковую ракету в Баренцевом море

Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море для участия в испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". Как сообщает пресс-служба военного ведомства, пуски планируют провести на дистанции до 800 километров.
Экипаж корабля отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведёт стрельбы по морским мишеням. После чего вернется в Севороморск, где он и базируется.
Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням.
пресс-служба Северного флота
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Фото: structure.mil.ru
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