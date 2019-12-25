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Фрегат "Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковую ракету в Баренцевом море
Сегодня, 14:22
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Фрегат "Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковую ракету в Баренцевом море

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Испытания проведут с 25 по 27 марта.

Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море для участия в испытаниях гиперзвуковой  ракеты "Циркон". Как сообщает пресс-служба военного ведомства, пуски планируют провести на дистанции до 800 километров.

Экипаж корабля отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведёт стрельбы по морским мишеням. После чего вернется в Севороморск, где он и базируется.

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням.

пресс-служба Северного флота

Ранее мы сообщали, что ВМФ получит новейшие кабельные суда "Вятка" и "Волга" в 2023 и 2024 годах.

Фото: structure.mil.ru

 

Теги: армия, вмф, оружие, россия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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