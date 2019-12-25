Фрегат "Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковую ракету в Баренцевом море

Испытания проведут с 25 по 27 марта.

Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море для участия в испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". Как сообщает пресс-служба военного ведомства, пуски планируют провести на дистанции до 800 километров.

Экипаж корабля отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведёт стрельбы по морским мишеням. После чего вернется в Севороморск, где он и базируется.

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням. пресс-служба Северного флота

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Фото: structure.mil.ru