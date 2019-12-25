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ВМФ получит новейшие кабельные суда "Вятка" и "Волга" в 2023 и 2024 годах
Сегодня, 12:18
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lesjasap

ВМФ получит новейшие кабельные суда "Вятка" и "Волга" в 2023 и 2024 годах

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Работы по строительству объектов в Керчи ведутся согласно заявленному графику.

Военно-морской флот России получит новейшие кабельные суда океанского класса "Вятка" и "Волга" в 2023 и 2024 годах. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Известно, что объекты создаются на базе завода "Залив" в Керчи.

По существующим планам предусматривается передача "Вятки" и "Волги" ВМФ России в 2023 и 2024 годах.

источник ТАСС

Напомним, что корабли должны были поступить на вооружение российского флота сначала в 2018 и 2019 годах, а после сроки перенесли на 2020 и 2021 года. Задержка в строительстве связана с необходимостью замены иностранного оборудования на отечественное. Сейчас работы ведутся по производственному графику.

Напомним, что водоизмещение каждого из пароходов составит более десяти тысяч тонн, а длина - около 140 метров. Оба корабля имеют пятый ледовый класс. Один объект пополнит собой состав Северного флота, а другой - Тихоокеанский.

СМИ: подлодка РФ караулила авианосец у греческого Крита.

Фото: Piter.tv

Теги: вмф россии, волга, вятка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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