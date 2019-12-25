Журналисты рассказали о незаметности присутствия "Ростова-на-Дону" в зоне действий американского USS Dwight D. Eisenhower.

Российская подводная лодка караулила американский авианосец у греческого Крита. Об этом сообщили журналисты издания "Авиа.про". В СМИ заявили, что около года назад военные говорили о том, что располагают информацией о субмарине РФ, находящейся в водах Мирового океана. Они заметили, что подлодка, вооруженная "Калибрами", устроила охоту на американский авианосец около границ НАТО, вблизи острова Крит.

Речь, как сообщается, идёт о второй "потерянной" в Средиземном море российской дизель-электрической подводной лодке "Ростов-на-Дону". Экипаж субмарины вошел в акваторию Средиземного моря под наблюдением альянса как с воздуха, так и с моря. Однако затем объект пропал с радаров военных. На данный момент сообщается, что объект еще не достиг российской базы ВМФ в Тартусе. Предположительно, он находится где-то в центральной части Средиземного моря. Сейчас там также располагается американский атомный авианосец USS Dwight D. Eisenhower.

Эксперты издания подчеркнули, что у НАТО могут начаться очень серьёзные проблемы с обнаружением российских подводных лодок. Они напомнили, что в Средиземном море фиксируется относительно небольшая глубина, в которой отыскать субмарину противника не должно было быть трудно.

SOHA сообщает, что Владимир Путин разрушил 3 главных военных плана США и НАТО.

Фото: Pixabay.com



