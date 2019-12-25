Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке

Военные альянса неделю не могут найти "Ростов-на-Дону".

Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО в Средиземном море российской подлодке. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный информированный источник. Эксперт уточнил, что говорит о субмарине, находящейся на вооружении Черноморского флота "Ростов-на-Дону". Экипаж подводной лодки находится на связи с ВМФ РФ и передает сведения. Ранее стало известно, что международная группа альянса после контакта с подлодкой начала ее поиск.

Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону"... Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростов-на-Дону". собеседник агентства

Специалист считает, что Североатлантический альянс имеет большие возможности в Средиземноморье, но уровень скрытности российской подлодки превзошел все их ожидания.

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