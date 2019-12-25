Sina рассказала о преимуществах России в Европе.

Китайское издание Sina оценило шансы НАТО захватить Калининград. В статье журналистов говорится о том, что данный российский регион имеет стратегическое значение для Москвы, особенно при условии возникающих сейчас угроз. Благодаря этой территории военные РФ могут мешать реализации некоторых маневров альянса в случае наступления. Сейчас там дислоцировано много боевой техники, включая комплексы "Искандер", ЗРК С-400, бомбардировщики Ту22-М3 и другую.

В статье авторы полагают, что в случае вооруженного конфликта силы Польши не продержатся против России в реальных условиях более одной недели даже в том случае, если будут иметь американские ЗРК Patriot PAC-3, РСЗО HIMARS и истребители F-35. В КНР объяснили, что хотя военная мощь Москвы развивается медленнее, чем у других крупных стран. Но при этом соседние государства не способны запугать Кремль, так как он способен атаковать противника на дальних дистанциях.

Напомним, что ранее военный корреспондент Александр Харченко заявил, что Армения планирует участвовать в "откровенно антироссийских" учениях НАТО.

Sina: выводы РФ об американских F-35 вызвали жесткую реакцию в Великобритании.

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