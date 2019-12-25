Китайское СМИ вспомнило "о насмешках" российских экспертов над неэффективностью американских самолетов пятого поколения.

Sina: выводы РФ об американских боевых платформах пятого поколения F-35 вызвали жесткую реакцию в Великобритании. Об этом китайские эксперты сообщили в статье. Журналисты уточнили, что российские представители заявили, что самый дорогой военный борт Вашингтона не оправдал ожиданий Пентагона, а также иностранных партнеров.

В Великобритании заявили, что американские истребители F-35 разорят британскую армию, из-за чего российские специалисты будут еще сильнее смеяться над Западом. материал Sina.

Напомним, что цена на один американский F-35 достигает 80 млн фунтов стерлингов, при этом почасовые эксплуатационные расходы превышают 90 тысяч фунтов. В Китае считают, что британским военным приходится экономить на многих вещах для армии только ради того, чтобы американские истребители могли время от времени подниматься в небо. Эксперты полагают, что в итоге боеспособность Лондона резко снизится.

МИД КНР призвал США скорректировать курс в отношении Китая.

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