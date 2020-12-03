Ван И уверен, что политика Трампа привела к серьезному ухудшению отношений между Китаем и США.

МИД КНР призвал США скорректировать курс в отношении Китая. Об этом сообщили журналисты местного издания Sina со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Ван И. Чиновник выступил с соответствующим заявлением на открытии форума форума "Ланьтин" в Пекине.

В Китае полагают, что Дональд Трамп виновен в ухудшении отношений между Пекином и Вашингтоном.Ван И добавил, что связи между странами значительно ухудшились за последние несколько лет из-за политики, проводимой администрацией бывшего главы Белого дома. Ситуацию чиновник назвал "наиболее сложной с момента установления дипломатии" между Китаем и США.

Основная причина этого заключается в том, что исходя из собственных политических потребностей бывшая администрация США неверно оценила и исказила тенденции развития и политику Китая/ Ван И, глава МИД Китая

В Пекине объяснили, что Вашингтон оказывает давление на КНР. В первые годы правления Дональда Трампа между странами завязалась "торговая война". Бывший глава Белого дома говорил о том, китайские производители ввозят на территорию США товары, использую открытость американского рынка. США обвинили Китай в том, что он поддерживает несправедливую конкуренцию. В 2018 году Вашингтон ввел против Пекина ряд пошлин. В КНР ответили зеркально.

ВОЗ считает маловероятной версию о завозе коронавируса в Китай извне.

Фото: Pixabay.com