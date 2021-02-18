ВОЗ считает маловероятной версию о завозе коронавируса в Китай извне

Группа экспертов провела в КНР широкомасштабные исследования по данному вопросу.

ВОЗ считает маловероятной версию о завозе коронавируса в Китай с замороженными продуктами из другой страны. Об этом заявил глава посетившей КНР международной экспертной группы организации Питер Бен Эмбарек на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт отметил, что в Китае были проведены широкомасштабные исследования по данному вопросу. Однако в итоге были выявлены единицы положительных результатов.

Импорт вируса в Китай через продукты питания или упаковку - это не та идея, на которой мы фокусируемся. Мы фокусируемся на рынке в Ухане, в частности на торговле замороженным мясом. Это совершенно другая линия трансмиссии. Питер Бен Эмбарек, глава международной экспертной группы ВОЗ

Ранее в ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин.

Видео: YouTube / WHO