В качестве примера Вуйнович привела вирус гриппа.

В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин. С заявлением в эфире "России-1" выступила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Конечно, надо рассматривать вероятность того, что могут появиться новые мутации. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Она отметила, что это может потребовать адаптаций под новые штаммы уже существующих препаратов. В качестве примера Вуйнович привела вирус гриппа, вакцины от которого требуют постоянной модернизации.

Ранее глава ВОЗ заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в мире.

Видео: Смотрим.ру