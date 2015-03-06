В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин. С заявлением в эфире "России-1" выступила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.
Конечно, надо рассматривать вероятность того, что могут появиться новые мутации.
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России
Она отметила, что это может потребовать адаптаций под новые штаммы уже существующих препаратов. В качестве примера Вуйнович привела вирус гриппа, вакцины от которого требуют постоянной модернизации.
Ранее глава ВОЗ заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в мире.
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