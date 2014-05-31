Глава ВОЗ заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

Он также призвал не ослаблять борьбу с коронавирусом.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в мире. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве. Его слова приводит "РИА Новости".

Гебрейесус отметил, что число новых случаев заражений коронавирусом сократилось почти в два раза с начала января. Тогда суточный показатель составлял почти 5 млн случаев, сейчас он опустился до 2,6 млн.

Это показывает, что простые меры в сфере здравоохранения срабатывают даже несмотря на присутствие новых разновидностей. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Гебрейесус добавил, что проблема окончательно еще не решена и может вернуться "с оглушительным громом". Он призвал не ослаблять борьбу с коронавирусом, несмотря на снижение заболеваемости

Ранее ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)