Глава ВОЗ рассказал о нервном срыве у пассажиров MV из-за хантавируса Hondius

Тедрос Аданом Гебрейесус считает плохой идеей оставлять пассажиров на изоляции на борту MV Hondius.

Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius вызвала у некоторых пассажиров нервный срыв. и. Соответствующее заявление мировой общественности сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на пресс-конференции перед СМИ. Отрывки из мероприятия опубликовали британские журналисты с телеканала Sky News. Эксперт видит лучшим вариантом для этих людей отказ от соблюдения изоляции на судне, так как путешественников будет лучше отправить домой под наблюдением врачей.

Некоторые люди сказали, что они могли бы остаться на судне и изолироваться там, но я думаю, что это жестоко. Я не считаю, что это должно рассматриваться как вариант... Очень трудно оставаться в маленьком контейнере на протяжении нескольких недель. Вы можете себе представить, как это повлияло на них с ментальной точки зрения. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Напомним, что в апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя в Аргентине, после чего направился в конечный пункт круиза - на Канарские острова. На борту корабля находились около 150 человек. Наибольшее число туристов были из Великобритании, Испании, Нидерландов и США. В общей сложности на судне хантавирус был выявлен у восьми человек, трое пассажиров скончались от заражения. Лайнер прибыл в порт Тенерифе 10 мая. Сразу после этого начата медицинская эвакуация пассажиров. В районе, где находится судно, в текущий момент установлена карантинная зона.

