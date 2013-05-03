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ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях

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Это второй препарат, получивший официальное одобрение экспертов организации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение двух вариантов вакцины компаний AstraZeneca и Оксфордского университета при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщается в опубликованном заявлении организации.

Препараты можно использовать в программе COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Их производство организовано на предприятиях в Южной Корее и Индии.

AstraZeneca стала второй вакциной, получившей официальное одобрение экспертов ВОЗ для экстренного использования. Первым стал препарат, разработанный совместно Pfizer и BioNTech.

Ранее ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

 

Теги: astrazeneca, вакцина, всемирная организация здравоохранения, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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