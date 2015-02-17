ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса

Переболевшим COVID-19 следует сделать прививку от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Ее слова прозвучали в интервью на YouTube-канале ВОЗ.
Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы. Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ.
Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ
По ее словам, у некоторых людей, переболевших коронавирусом иммунный ответ не является сильным. Сваминатан отметила, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Она действует как усилитель иммунного ответа после того, как переболевший человек получит вакцину.
Ранее стало известно, что ВОЗ опубликует доклад о визите экспертов в Ухань.
Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)
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