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ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса

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Сообщается, что у некоторых людей, переболевших коронавирусом, иммунный ответ не является сильным.

Переболевшим COVID-19 следует сделать прививку от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Ее слова прозвучали в интервью на YouTube-канале ВОЗ.

Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы. Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ.

Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ

По ее словам, у некоторых людей, переболевших коронавирусом иммунный ответ не является сильным. Сваминатан отметила, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Она действует как усилитель иммунного ответа после того, как переболевший человек получит вакцину.

Ранее стало известно, что ВОЗ опубликует доклад о визите экспертов в Ухань.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

Теги: вакцина, всемирная организация здравоохранения, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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