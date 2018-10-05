  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:43
42
RipeHarvest
Код вставки плеера

ВОЗ опубликует доклад о визите экспертов в Ухань

0 0

Предварительный доклад будет опубликован, как ожидается, на будущей неделе.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил о предварительном докладе миссии, изучавшей в Китае происхождение COVID-19.

Полный доклад будет готов в последующие недели. Глава ВОЗ заявил, что "все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения". Пока миссия не готова дать ответы на все вопросы. Эксперты привезли дополнительную информацию, которая приближает мир к пониманию происхождения вируса. Группе удалось "лучше понять ранние дни пандемии".

По словам Гебрейесуса, четвертую неделю подряд в мире наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусом. Кроме того, смертность снижается вторую неделю подряд.

Ранее мы сообщили, что Киев упустил шанс мира в Донбассе.

Видео: WHO

Теги: воз, коронавирус, ухань
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии