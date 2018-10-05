Предварительный доклад будет опубликован, как ожидается, на будущей неделе.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил о предварительном докладе миссии, изучавшей в Китае происхождение COVID-19.

Полный доклад будет готов в последующие недели. Глава ВОЗ заявил, что "все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения". Пока миссия не готова дать ответы на все вопросы. Эксперты привезли дополнительную информацию, которая приближает мир к пониманию происхождения вируса. Группе удалось "лучше понять ранние дни пандемии".

По словам Гебрейесуса, четвертую неделю подряд в мире наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусом. Кроме того, смертность снижается вторую неделю подряд.



Ранее мы сообщили, что Киев упустил шанс мира в Донбассе.

Видео: WHO