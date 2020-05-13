Захарова: Киев упустил шанс на мир в Донбассе

По мнению Захаровой, украинские власти уклоняются от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев упустил шанс мира в Донбассе. Об этом она сказала в связи с годовщиной подписания Минска-2.

Как уточнила официальный представитель МИД РФ, в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные договоренности между Киевом, ДНР и ЛНР о мирном урегулировании конфликта, возникшего после госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса. Она напомнила, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.

Ранее мы сообщили, что в Евросоюзе оценили слова Лаврова о готовности к разрыву.

Фото: mid.ru