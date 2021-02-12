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Вчера, 20:50
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В Евросоюзе оценили слова Лаврова о готовности к разрыву

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В Евросоюзе приняли к сведению позицию Сергея Лаврова. 

Евросоюз оценил заявления Лаврова и Кремля о разрыве отношений. Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепе Боррель Питер Стано.

Стано уточнил, что вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между Евросоюзом и Россией нехорошее. Как сообщил Питер Стано, Евросоюз намерен выстраивать отношения на принципах и интересах Евросоюза. Блок придерживается принципа добрососедства. 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что смысл заявлений Лаврова исказили. Россия не будет инициатором разрыва. Она хочет развивать отношения с Евросоюзом. В МИДе РФ аналогично пояснили слова Лаврова. 

Ранее мы сообщили, что ВОЗ рассказала о повторных заражениях COVID-19 при наличии антител. 

Видео: European Comission

Теги: евросоюз, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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