В Евросоюзе оценили слова Лаврова о готовности к разрыву

В Евросоюзе приняли к сведению позицию Сергея Лаврова.

Евросоюз оценил заявления Лаврова и Кремля о разрыве отношений. Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепе Боррель Питер Стано.

Стано уточнил, что вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между Евросоюзом и Россией нехорошее. Как сообщил Питер Стано, Евросоюз намерен выстраивать отношения на принципах и интересах Евросоюза. Блок придерживается принципа добрососедства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что смысл заявлений Лаврова исказили. Россия не будет инициатором разрыва. Она хочет развивать отношения с Евросоюзом. В МИДе РФ аналогично пояснили слова Лаврова.



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Видео: European Comission