ВОЗ рассказала о повторных заражениях COVID-19 при наличии антител

ВОЗ получила сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса.

Научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала о повторных заражениях COVID-19 при наличии антител.

Сваминатан подчеркнула, что первые сообщения о повторных заражениях пришли из ЮАР. Ученые проводят исследования о том, насколько хватает иммунитета у уже переболевших. Как уточнила Сваминатан, среди вакцинированных подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме. По мнению ученых, вакцинация снижает вирулентность вируса и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.

Напомним, что по данным ВОЗ за время пандемии во всем мире заразились более 107,4 млн человек. Около 2,36 млн умерли. Появились новые штаммы коронавируса.

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Видео: WHO