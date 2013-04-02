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Банк России не исключил точечных всплесков цен в секторе услуг

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По прогнозам аналитиков, после снятия коронавирусных ограничений цены в секторе услуг могут подняться. 

Представители Банка России не исключают точечных всплесков цен в секторе услуг. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

Набиуллина подчеркнула, что восстановление экономической активности может происходить неравномерно. Например, по её словам, при снятии коронавирусных ограничений в секторе услуг, наиболее пострадавшем во время пандемии, повышение спроса в случае недостаточного роста предложения "может выступить временным проинфляционным фактором". Как уточнила глава ЦБ, продолжительность действия будет зависеть от нового баланса спроса и предложения, поведения населения, формирования новых потребительских привычек и других факторов.  

По мнению Набиуллиной, ценовое давление может возникать при более быстром восстановлении спроса. Это возможно в том случае, если предложение не поспевает. 

Ранее мы сообщили, что глава ЦБ заявила о росте рисков инвестирования в криптовалюты.

Видео: Банк России 

Теги: банк россии, рост цен, услуги, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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