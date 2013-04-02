Глава ЦБ заявила о росте рисков инвестирования в криптовалюты

Курс биткойна в ходе торговой сессии в пятницу побил рекорд и составил $49 тыс. По словам главы ЦБ, её отношение к криптовалютам не поменялось.

В рамках пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о росте рисков инвестирования в криптовалюты.

Набиуллина убеждена, что такой рост цен демонстрирует только потенциал волатильности таких частных криптовалют. По словам главы ЦБ, цена биткойна не влияет на ее сущность.

На наш взгляд, это не валюта. Интерес к этому активу есть, но риски те же самые были, остаются, и может быть, даже усиливаются. То, что это очень волатильный актив, - как он быстро растет в цене, точно так же он может падать, - это история показывала. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Ранее мы сообщили, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

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