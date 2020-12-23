Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Курс доллара составлял 74,26 рубля за доллар. Евро вырос до 89,9 рубля.

Центробанку удалось сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом стало известно на торгах Мосбиржи.

Совет директоров Банка России был готов к такому решению. Оно никак не сказалось на курсе российской национальной валюты. Аналитики считают, что ускорение темпов инфляции создало предпосылки не просто для продления паузы в цикле снижения ставки, но и для возможной смены вектора денежно-кредитной политики (ДКП).

В Банке России подчеркнули, что дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года. Действие проинфляционных факторов может оказаться продолжительным в условиях быстрого восстановления спроса.

Ранее мы сообщили, что украинские националисты вышли на акцию за сохранение проспекта Бандеры.

Видео: Банк России