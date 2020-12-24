Украинские националисты вышли на акцию за сохранение проспекта Бандеры

Активисты планируют дойти с требованиями до Владимира Зеленского.

Украинские националисты вышли на акцию за сохранение проспекта имени Степана Бандеры. Сторонники радикального движения "Национальный корпус", запрещенного на территории России, проводят митинг около столичного здания Окружного административного суда. Они недовольны тем, что власти намерены изменить название на прежнее - Московский проспект.

Очевидцы рассказали, что за улицей активисты требуют сохранить название, данной ей в честь лидера украинских националистов. Около суда протестующие разместили плакаты с портретом Бандеры, а также флаги своего движения. Также в толпе замечены фотографии судей, которые одобрили постановление о переименовании.

Националисты требуют роспуска суда. Она назвали его "украинофобной коррупционной помойкой". Они также заявили, что будут обращаться за помощью к президенту Владимиру Зеленскому.

Глава Крыма назвал "нацистским шабашем" факельные шествия в честь Бандеры.

Видео и фото: Telegram-канал "Политика страны".

