Глава РФ объяснил, почему нужно защищать людей Донбасса.

Российский президент Владимир Путин заявил, что у государства есть основания называть действующий киевский режим неонацистским. Соответствующее заявление лидер страны сделал в ходе выступления перед журналистами, находясь на площадке Обуховского завода в Петербурге, который входит в состав концерна "Алмаз-Антей". Политик напомнил, что сейчас украинские власти прославляют нацистского преступника Степана Бандеру, который был пособником Адольфа Гитлера, а украинские военнослужащие продолжают практику заградотрядов, а также расстрела гражданских лиц на Донбассе и прилегающих территориях.

Есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал неизбежной победу России в конфликте на Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru