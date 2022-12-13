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Путин заявил, что у России есть основания называть киевский режим неонацистским

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Глава РФ объяснил, почему нужно защищать людей Донбасса.

Российский президент Владимир Путин заявил, что у государства есть основания называть действующий киевский режим неонацистским. Соответствующее заявление лидер страны сделал в ходе выступления перед журналистами, находясь на площадке Обуховского завода в Петербурге, который входит в состав концерна "Алмаз-Антей". Политик напомнил, что сейчас украинские власти прославляют нацистского преступника Степана Бандеру, который был пособником Адольфа Гитлера, а украинские военнослужащие продолжают практику заградотрядов, а также расстрела гражданских лиц на Донбассе и  прилегающих территориях.

Есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал неизбежной победу России в конфликте на Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, нацизм, неонацизм, степан бандера, фашизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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