Российский президент Владимир Путин заявил, что у государства есть основания называть действующий киевский режим неонацистским. Соответствующее заявление лидер страны сделал в ходе выступления перед журналистами, находясь на площадке Обуховского завода в Петербурге, который входит в состав концерна "Алмаз-Антей". Политик напомнил, что сейчас украинские власти прославляют нацистского преступника Степана Бандеру, который был пособником Адольфа Гитлера, а украинские военнослужащие продолжают практику заградотрядов, а также расстрела гражданских лиц на Донбассе и прилегающих территориях.
Есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать.
Владимир Путин, президент РФ
Путин назвал неизбежной победу России в конфликте на Украине.
Фото и видео: Kremlin.ru
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