Глава РФ рассказал, почему русские победят на СВО.

Российский президент Владимир Путин назвал неизбежной победу страны в вооруженном конфликте на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего посещения Обуховского завода в Петербурге, который входит в состав концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Политик пояснил, что русский народ заслуживает победы над противником, так как прошел через большое количество тяжелых испытаний. В основе лидерства будет лежать единство и сплоченность граждан, а также мужество и героизма бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции против киевского режима.

С точки зрения достижения конкретного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин подчеркнул заслуги работников оборонно-промышленного комплекса России. Путин допустил освобождение работников ОПК от срочной службы.

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