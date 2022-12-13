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Путин допустил освобождение работников ОПК от срочной службы

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Глава государства подчеркнул, что "оборонка" на данный момент загружена.

Президент РФ Владимир Путин допустил освобождение работников ОПК от срочной службы. Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Обуховского завода.

Глава государства подчеркнул, что "оборонка" на данный момент загружена. Он также отметил, что сотрудники работают в три смены, а продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована.

Сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о важности вопроса признания геноцида гражданского населения СССР.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, опк, президент россии, служба в армии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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