Глава государства подчеркнул, что "оборонка" на данный момент загружена.

Президент РФ Владимир Путин допустил освобождение работников ОПК от срочной службы. Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Обуховского завода.

Глава государства подчеркнул, что "оборонка" на данный момент загружена. Он также отметил, что сотрудники работают в три смены, а продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована.

Сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о важности вопроса признания геноцида гражданского населения СССР.

Видео: kremlin.ru