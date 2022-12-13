Путин заявил о важности вопроса признания геноцида гражданского населения СССР

Глава РФ поблагодарил ветеранов блокадного Ленинграда.

Российский президент Владимир Путин заявил о чрезвычайной важности вопроса признания геноцида гражданского населения СССР. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Политик напомнил о том, что во время Нюрнбергского процесса невозможно было представить и рассмотреть все доказательства по военным преступлениям фашистов. Лидер страны поблагодарил блокадников за то, что они смогли выстоять в тяжелых испытаниях ВОВ, не сдались и поддерживали друг друга, город и свое государство.

Потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин посетил мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Фото и видео: Kremlin.ru