Владимир Путин посетил мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин 18 января посетил экспозицию государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Президента в музее сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Утром 18 января Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень", а позднее принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.
Видео: пресс-служба Кремля
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