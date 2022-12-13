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Владимир Путин посетил мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

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Президента в музее сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Президент РФ Владимир Путин 18 января посетил экспозицию государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президента в музее сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Утром 18 января Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень", а позднее принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Видео: пресс-служба Кремля

Теги: владимир путин, музей обороны и блокады ленинграда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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