Владимир Путин посетил мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Президента в музее сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Президент РФ Владимир Путин 18 января посетил экспозицию государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президента в музее сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Утром 18 января Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень", а позднее принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Видео: пресс-служба Кремля