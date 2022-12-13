Перед этим 18 января Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень".

Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Перед этим 18 января Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень".

Также сегодня президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где пройдёт встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда.

Видео: Telegram/ Кремль. Новости