Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Перед этим 18 января Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень".
Также сегодня президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где пройдёт встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда.
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