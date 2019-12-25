На Пискаревском кладбище возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина"

Это стало официальным стартом автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы".

На Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге 18 июня возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина". Это стало официальным стартом автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы", сообщили в городском комитете по транспорту.

Автопробег – символ вклада воинов-дорожников в Победу, он начнется в Северной столице и пройдет по местам самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Маршрут будет пролегать через Великий Новгород, Вышний Волочек, Тверь, Ржев, Смоленск, Минск и завершится в Бресте.

Ранее мы рассказывали о том, что забег "Борись и побеждай" в рамках ПМЭФ пройдет 19 июня. Его посвятят юбилею Победы в ВОВ.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга