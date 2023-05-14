Забег "Борись и побеждай" в рамках ПМЭФ пройдет 19 июня

Старт будет дан с Исаакиевской площади.

Легкоатлетический забег "Борись и побеждай" пройдет в Северной столице в рамках Петербургского международного экономического форума. Ордер для его организации выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Старт, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне, будет дан 19 июня в 06:30 на Исаакиевской площади. Дистанция составит 5 километров. Забег проведут с целью привлечения петербуржцев к регулярным занятиям спортом и популяризации легкой атлетики.

В связи с мероприятием ограничат движение в центре города. Производство работ разрешено с 16 по 21 июня.

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Фото: pxhere; пресс-служба ГКУ "ДОДД"