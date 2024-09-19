Петербургские самбисты взяли золото и бронзу на Кубке мира в Ереване

В столице Армении завершился престижный международный турнир по самбо.

В столице Армении завершился престижный международный турнир по самбо, где петербургские спортсмены показали блестящие результаты. Воспитанник школы "Локомотив" Максим Мерзляков стал триумфатором соревнований, завоевав золотую медаль в весовой категории до 98 кг в дисциплине спортивного самбо.

Не менее впечатляющего успеха добилась Ангелина Скиба из клуба "Спорт-прогресс", которая взяла бронзу в женском турнире по боевому самбо (весовая категория до 59 кг).

В своём Telegram-канале вице-губернатор Санкт‑Петербурга Борис Пиотровский поздравил спортсменов с победой и пожелал им дальнейших успехов.

Ранее Piter.TV сообщал, что зелёный марафон в Петербурге собрал рекордные 6 тысяч участников.

Фото: Telegram / Пиотровский Online