Начался приём заявок на конкурс для строителей и инженеров

Стартовала регистрация на конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников (ИТР) строительной отрасли. Как рассказал портал "Строительный Петербург", принять участие могут как опытные инженеры и технические специалисты, так и студенты профильных направлений, достигшие совершеннолетия.

Конкурс пройдет с 27 по 30 апреля 2026 года, при этом заявки принимаются до 29 апреля. Организаторами выступают Минстрой России, Национальное объединение строителей и Московский государственный строительный университет.

Соревнование охватывает две номинации: в одной оценивают навыки организации строительных процессов, во второй — компетенции в области охраны труда. Первая категория открыта также для студентов, вторая — только для практикующих специалистов.

Отбор проходит в два этапа. Сначала участникам предстоит дистанционное тестирование, которое проверит их теоретическую подготовку. По его итогам формируется список финалистов. Затем сильнейшие конкурсанты переходят к практическим заданиям, где демонстрируют реальные профессиональные навыки.

