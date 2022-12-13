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Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил президента у мемориала.

Президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

В день Прорыва блокады Ленинграда президент традиционно возлагает цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке. На этом плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение его отец – ленинградец Владимир Путин.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил президента у мемориала.

Видео: Telegram/ Админка Ленобласти

Теги: владимир путин, прорыв блокады ленинграда
Категории: Лента новостей,

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