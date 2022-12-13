Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил президента у мемориала.

Президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

В день Прорыва блокады Ленинграда президент традиционно возлагает цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке. На этом плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение его отец – ленинградец Владимир Путин.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил президента у мемориала.

Видео: Telegram/ Админка Ленобласти