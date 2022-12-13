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Стало известно, в каких мероприятиях в Петербурге Путин примет участие 18 января
Сегодня, 15:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, в каких мероприятиях в Петербурге Путин примет участие 18 января

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Запланирована рабочая встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Владимир Путин 18 января примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

В этот день глава государства возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленобласти, а также к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Также президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где пройдёт встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда.

В рамках рабочей поездки Владимир Путин осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия. Помимо этого, запланирована рабочая встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Фото: официальный сайт президента РФ  (архив)

Теги: владимир путин, прорыв блокады ленинграда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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