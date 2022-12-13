Стало известно, в каких мероприятиях в Петербурге Путин примет участие 18 января

Запланирована рабочая встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Владимир Путин 18 января примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

В этот день глава государства возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленобласти, а также к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Также президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где пройдёт встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда.

В рамках рабочей поездки Владимир Путин осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия. Помимо этого, запланирована рабочая встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Фото: официальный сайт президента РФ (архив)