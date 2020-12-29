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Глава Крыма назвал "нацистским шабашем" факельные шествия в честь Бандеры

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Стоит отметить, что подобные акции осуждают в Германии.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал факельные шествия в честь Бандеры. Своим мнением он поделился на страничке во "ВКонтакте".

Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола. Меры безопасности, связанные с пандемией, как и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны

Сергей Аксенов, глава Крыма.

Также Аксенов заявил, что украинский нацизм стал инструментом не только разрушения самой страны,  но и послужил для полного подчинения внешним игрокам.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной".

Видео: Моя Краïна

Теги: глава крыма, зеленский
Категории: Лента новостей, Новости России,

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