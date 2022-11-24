Постпред РФ в ООН сравнил украинские вооруженные формирования с фашистами.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил о массовых репрессиях со стороны украинских националистов на правом берегу Днепра в отношении местного населения. В ходе заседания Совета безопасности ООН дипломат добавил, что боевики привязывают граждан, которые сотрудничали с российскими силами, к столбу. Эксперт подчеркнул, что для сокрытия военных преступлений власти в регионе ввели комендантский час. Однако Россия тщательно фиксирует все свидетельства о преступлениях вооруженных формирований Украины, включая и временно находящихся под их контролем территории.

Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые репрессии в отношении местного населения. Луговая заранее предупредила, что ВСУ "будут отстреливать предателей как собак". Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что Киев пытается поддерживать информационную блокаду в отношении Херсонской области. Однако появляются фотографии, "леденящие кровь свидетельства" издевательств над теми, кто помогал российским военным. Василий Небензя напомнил о том, что именно так во времена Второй мировой войны фашисты истязали граждан СССР.

Небензя: участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций