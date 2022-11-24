Небензя: участие Зеленского в заседании СБ ООН должно быть очным

В Совбезе ООН Россия раскритиковала участие президента Украины по видеосвязи.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя считает, что участие украинского президента Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН должно быть очным. С соответствующим заявлением дипломат выступил перед коллегами на очередном мероприятии СБ, посвященного украинскому кризису. Он повторил позицию России по поводу участия политика от киевского режима в виртуальном формате.

Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат напомнил, что присутствие Владимира Зеленского в видеоформате на заседании Совбеза ООН является нарушением процедуры. Василий Небензя добавил, что речь президента Украины напомнила больше его видеообращение, а сам он не пробыл на мероприятии не только до конца, но и вообще "ни секунды".

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций